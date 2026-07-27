Самородов: «В детстве болел за «Спартак», но сейчас я в «Ахмате»

Нападающий «Ахмата» Максим Самородов отреагировал на слухи о возможном переходе в «Спартак».

«Я игрок «Ахмата». А слухи... Я больше не могу ничего сказать. Средства массовой информации могут писать что угодно», — приводит «РБ Спорт» слова Самородова.

24-летний футболист признался, что в детстве болел за московский клуб.

«Я этого не скрываю. Я все время болел и переживал за «Спартак». Сейчас я в «Ахмате». В детстве моим любимым клубом был «Спартак». Хотел бы играть в этом клубе? Это провокационный вопрос. (Улыбается.) Знаете, каждый год обо мне появляются слухи. С 2021 года СМИ пишут, что я должен перейти в «Спартак». Я уже привык к этому», — добавил он.

Самородов выступает за «Ахмат» с 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до лета 2028-го. На счету форварда 67 матчей за грозненскую команду во всех турнирах, 13 голов и 14 результативных передач. Ранее он играл за «Актобе».