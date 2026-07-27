Семин считает, что у «Спартака» хорошие перспективы в новом сезоне РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил перспективы «Спартака» в чемпионате России-2026/27.

В 1-м туре красно-белые победили «Родину» (3:0).

«Спартак» в хорошем состоянии. Команда провела отличный первый тур, победила с явным преимуществом. Но не надо спешить хвалить. При Станковиче тоже хорошо начинали. Посмотрим, что будет со стабильностью. У «Спартака» есть игроки, вполне стабильный состав намечается. Думаю, у него хорошие перспективы в этом сезоне», — сказал Семин «СЭ».

Во 2-м туре РПЛ-2026/27 «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом» 2 августа.

(Давид Петросян)