Семин назвал главное преимущество «Факела» над остальными командами РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о возвращении «Факела» в РПЛ.

В 1-м туре чемпионата России-2026/27 воронежская команда на своем поле уступила махачкалинскому «Динамо» (1:2).

«У воронежской команды много духа и эмоций, которые доставляют болельщики. «Факел» отличается от других команд тем, что на его домашних играх полный стадион. Футбол ведь существует для болельщиков. В этом плане «Факел» стоит надо всеми и имеет преимущество», — сказал Семин «СЭ».

Во 2-м туре РПЛ-2026/27 «Факел» сыграет на выезде против «Краснодара».

(Давид Петросян)