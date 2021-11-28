Болельщики ЦСКА и «Зенита» устроили перекличку «Нам не нужен Fan ID»
Фанаты «Зенита» и ЦСКА во время матча 16-го тура Тинькофф РПЛ устроили переуличку. Трибуны по-очереди скадировали: «Нам не нужен Fan ID».
Встреча проходит на «Арене ЦСКА» в Москве.
Напомним, что госдума в первом чтении приняла законопроект об обязательном Fan ID при посещении спортивных мероприятий. При этом в тексте закона не указаны конкретные соревнования.
Хотя сам закон еще не принят (его могут принять до конца года), Минфин уже выделил деньги в бюджете на внедрение этой системы.
November 28, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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