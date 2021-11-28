Солтмурад Бакаев: «Я готов вообще не забивать, лишь бы команда побеждала»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился мнением об игре 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:3).

— Будет разбор матча, выясним, что случилось. Вышли на второй тайм очень хорошо, качественно реализовали пенальти. Все было хорошо, было чувство, что доведем игру до победного, но, к сожалению, не получилось, — цитирует Бакаева сайт казанцев.

— Ты забил, но команда проиграла. Какие эмоции сейчас?

— Какие могут быть эмоции? Я готов вообще не забивать, лишь бы команда побеждала. Не важно, сколько ты забиваешь и отдаешь, если команда не побеждает.

— Что можно болельщикам сказать?

— Безусловно, стыдно перед болельщиками, которые приходят поддерживают в эту холодную погоду. Извиниться нужно в первую очередь. Осталось две выездные непростые игры. Болейте, переживайте, как вы делаете это, как у вас это хорошо получается. В оставшиеся две игры мы отдадимся полностью, как это делаем всегда, постараемся заработать шесть очков.

— Как лучше отходить после таких поражений?

— Сегодня-завтра будут тяжелые дни, нужно будет проанализировать все свои действия — и хорошие, и плохие — и отпустить, это уже в прошлом. Нужно будет готовиться к предстоящим играм с поднятой головой. Это все история и ничего не вернуть. Мы сделали все, что могли, да, не выиграли, но это футбол. Еще две игры в этом году и вторая половина в следующем. Работать, работать и еще раз работать.