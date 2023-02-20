«Родина» арендует Мартового у «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Даниил Мартовой перейдет в «Родину», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, 19-летний россиянин будет арендован до конца сезона-2022/23. Игрок уже прибыл в расположение команды.

В текущем сезоне Мартовой провел три матча за «Сочи» и отметился голевой передачей.