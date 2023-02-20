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Сегодня, 00:26

«Родина» арендует Мартового у «Сочи»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Даниил Мартовой перейдет в «Родину», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, 19-летний россиянин будет арендован до конца сезона-2022/23. Игрок уже прибыл в расположение команды.

В текущем сезоне Мартовой провел три матча за «Сочи» и отметился голевой передачей.

Источник: https://metaratings.ru/news/rodina-arenduet-khavbeka-sochi-229258/
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