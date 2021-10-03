Начало матча «Ахмат» — «Спартак» было задержано на несколько минут из-за бабочки на поле
Начало матча «Ахмат» — «Спартак» было задержано на несколько минут. Футболисты «Спартака» обнаружили в траве ночную бабочку.
В конце концов, капитан красно-белых Георгий Джикия взял его в руки и унес за пределы поля, где отдал одному из сотрудников стадиона.
Отметим, что на матче второго тура чемпионата России по футболу между грозненским «Ахматом» и «Сочи» (1:2) на поле выползла змея.
Милота дня. Джикия спас мотылька перед матчем ?— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 3, 2021
Крылатый товарищ запутался в поле. Но уже спокойно улетел по делам ? pic.twitter.com/rG7znGu7z6
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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