Семак рассказал, что стало переломным моментом в матче «Зенита» с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об итоге матча 10-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (1:2).

— Сложный матч. Начали не совсем уверенно, позволив сопернику провести две-три опасные контратаки. Впоследствии играли нормально, хотя и не лучшая игра наша. Даже забили в меньшинстве, но переломный момент был, когда мы сами организовали гол в свои ворота. После этого приходилось рисковать, у соперника появились свободные зоны. К сожалению, пропустили второй мяч, а сами не смогли забить. Поражения случаются у всех, но ничего хорошего в этом нет.

— Вы вернулись к схеме с четырьмя защитниками. Это связано с травмой Клаудиньо или с чем-то еще? Если да, то с чем?

— Связано с травмой Клаудиньо. Игрока, который понимает правильно позицию в этой схеме у нас не хватает. Поэтому мы дали возможность сыграть паре нападающих. Сердар набрал форму, решили сыграть в четыре защитника.