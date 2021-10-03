Семак рассказал, что стало переломным моментом в матче «Зенита» с «Сочи»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об итоге матча 10-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (1:2).
— Сложный матч. Начали не совсем уверенно, позволив сопернику провести две-три опасные контратаки. Впоследствии играли нормально, хотя и не лучшая игра наша. Даже забили в меньшинстве, но переломный момент был, когда мы сами организовали гол в свои ворота. После этого приходилось рисковать, у соперника появились свободные зоны. К сожалению, пропустили второй мяч, а сами не смогли забить. Поражения случаются у всех, но ничего хорошего в этом нет.
— Вы вернулись к схеме с четырьмя защитниками. Это связано с травмой Клаудиньо или с чем-то еще? Если да, то с чем?
— Связано с травмой Клаудиньо. Игрока, который понимает правильно позицию в этой схеме у нас не хватает. Поэтому мы дали возможность сыграть паре нападающих. Сердар набрал форму, решили сыграть в четыре защитника.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю