Семак резко ответил на вопрос журналиста про связь «Зенита» и «Сочи»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результате матча 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (1:2).
— Не считаете ли, что подобный результат должен прекратить все домыслы относительно отношений «Зенита» и «Сочи»? Как вы относитесь к разговорам о том, что «Сочи» — фарм-клуб «Зенита»?
— Люди, которые говорят так, не хотят ничего понимать и слышать. Мне без разницы, что считают такие люди, — сказал Семак.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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