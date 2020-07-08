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Набабкин также не сыграет с «Рубином» из-за дисквалификации

8 июля 2020, 19:25
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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин пропустит матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина». Во встрече с «Оренбургом» игрок московского клуба получил предупреждение, которое стало для него четвертым в сезоне, что влечет за собой автоматическую дисквалификацию.

Ранее в этой же встрече восьмую желтую карточку в чемпионате получил другой защитник армейцев Игорь Дивеев. Он также не сыграет с казанцами.

Оренбург — ЦСКА

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