Набабкин также не сыграет с «Рубином» из-за дисквалификации
8 июля 2020, 19:25
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин пропустит матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина». Во встрече с «Оренбургом» игрок московского клуба получил предупреждение, которое стало для него четвертым в сезоне, что влечет за собой автоматическую дисквалификацию.
Ранее в этой же встрече восьмую желтую карточку в чемпионате получил другой защитник армейцев Игорь Дивеев. Он также не сыграет с казанцами.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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