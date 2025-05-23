«Крылья Советов» получили лицензию РФС на участие в следующем сезоне РПЛ

«Крылья Советов» получили лицензию РФС на участие в РПЛ в сезоне-2025/26.

«Учитывая текущую ситуацию, процесс был длительным, но мы находились в конструктивном диалоге с РФС и смогли в требуемые сроки сформировать необходимый пакет документов. На сегодняшний день финансовое положение клуба стабильно, что позволило получить лицензию на следующий сезон. Во многом это стало возможным благодаря гарантиям со стороны региона и вовлеченности Губернатора в решение существующих проблем», — говорится в заявлении председателя совета директоров клуба Дмитрия Яковлева.

Ранее «СЭ» сообщал, что 23 мая РФС также примет решение по выдаче лицензий для выступления в РПЛ на следующий сезон «Химкам» и «Черноморцу».