Защитник «Арсенала» Степанов: «Нам очень нужны были три очка»

Защитник «Арсенала» из Тулы Данил Степанов в интервью для «СЭ» подвел итоги матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Нам очень нужны были три очка сегодня. Настраивались только на победу, но выиграть, к сожалению, не получилось. В то же время, если учитывать, что второй тайм мы играли в меньшинстве, то ничья неплохой результат. Важно, что не пропустили и сыграли на ноль в обороне», — заявил Степанов «СЭ».

«Ахмат» набрал 32 очка и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице, опередив «Крылья Советов». «Арсенал» занимает 13-е месте (21 очко).