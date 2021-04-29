На матче Зенит — «Локомотив» сохранятся ограничения по заполняемости трибун
Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко сообщил, что на матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» продолжат действовать ранее установленные городскими властями ограничения на заполняемость трибун.
Власти Петербурга в феврале разрешили «Зениту» принимать до 25 тысяч болельщиков на трибунах во время домашних матчей. Для остальных петербургских спортивных клубов действует 50-процентное ограничение на посещаемость.
«Информация про стопроцентную заполняемость, абсолютно не соответствует действительности, — цитирует Макаренко «РИА Новости». — В рамках матча «Зенит» — «Локомотив» продолжают действовать последние введенные ограничения и меры, принятые в рамках борьбы с распространением коронавируса. Билеты продаются только в рамках квоты, которая была ранее утверждена городскими властями».
Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 2 мая в Сакнт-Петербурге (начало — в 19:00 мск). Главный арбитр встречи — Сергей Карасев.
Дополнительная информация:
https://rsport.ria.ru/20210429/match-1730453157.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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