Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко сообщил, что на матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» продолжат действовать ранее установленные городскими властями ограничения на заполняемость трибун.

Власти Петербурга в феврале разрешили «Зениту» принимать до 25 тысяч болельщиков на трибунах во время домашних матчей. Для остальных петербургских спортивных клубов действует 50-процентное ограничение на посещаемость.

«Информация про стопроцентную заполняемость, абсолютно не соответствует действительности, — цитирует Макаренко «РИА Новости». — В рамках матча «Зенит» — «Локомотив» продолжают действовать последние введенные ограничения и меры, принятые в рамках борьбы с распространением коронавируса. Билеты продаются только в рамках квоты, которая была ранее утверждена городскими властями».

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 2 мая в Сакнт-Петербурге (начало — в 19:00 мск). Главный арбитр встречи — Сергей Карасев.