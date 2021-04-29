Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Спартаке» отреагировали на интерес клуба к полузащитнику «Бенфики» Шикинью

13:00
Полузащитник «Бенфики» Шикинью. Фото Instagram
Полузащитник «Бенфики» Шикинью. Фото Instagram
Теги:

Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал для «СЭ» возможный интерес клуба к 25-летнему хавбеку «Бенфики» Шикинью.

«Я неоднократно говорил, что все трансферы будут обсуждаться только после прихода нового главного тренера», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее португальская газета A Bola сообщила о том, что Шикинью попал в сферу интересов «Спартака». Как отмечает издание, московский клуб в ближайшее время может сделать официальное предложение. Transfermarkt оценивает стоимость Шикинью в 6 миллионов евро

(Владимир Пушкарев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Буше покинет «Авангард»
«Авангард» — чемпион! Впервые в истории КХЛ
«Он нас всех за... мучил». Речь Ковальчука в чемпионской раздевалке «Авангарда»
Бывший директор академии «Чертаново» Ларин задержан: что известно на данный момент

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры