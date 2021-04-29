В «Спартаке» отреагировали на интерес клуба к полузащитнику «Бенфики» Шикинью

Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал для «СЭ» возможный интерес клуба к 25-летнему хавбеку «Бенфики» Шикинью.

«Я неоднократно говорил, что все трансферы будут обсуждаться только после прихода нового главного тренера», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее португальская газета A Bola сообщила о том, что Шикинью попал в сферу интересов «Спартака». Как отмечает издание, московский клуб в ближайшее время может сделать официальное предложение. Transfermarkt оценивает стоимость Шикинью в 6 миллионов евро

(Владимир Пушкарев)