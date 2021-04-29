Ломовицкий и Рассказов могут сыграть за «Арсенал» со «Спартаком»

Игроки «Арсенала» Николай Рассказов и Александр Ломовицкий, арендованные у «Спартака», смогут сыграть в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против московской команды.

Как сообщил тренер туляков Юрий Ковтун Bobsoccer.ru, запрета на их участие в матче нет.

В текущем сезоне Рассказов провел 14 матчей в РПЛ. На счету Ломовицкого 2 гола и результативная передача в 17 играх.

Матч «Арсенал» — «Спартак» пройдет 3 мая в Туле и начнется в 16:30 мск.