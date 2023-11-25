На матче «Балтика» — «Спартак» ожидается около 20 тысяч зрителей

В пресс-службе «Балтики» рассказали «СЭ» о количестве реализованных билетов на матч 16-го тура против «Спартака».

«Ожидаем на матче в районе 20 тысяч зрителей», — сообщили «СЭ» в пресс-службе калининградского клуба.

Матч между московской и калиниградской командами пройдет 25 ноября на «Ростех Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» идет шестым в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками. «Балтика» занимает 14-е место (12 очков).