В распоряжении «СЭ» оказалось письмо с ответом Роспотребнадзора на запрос о том, чтобы провести матч 3-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Нижний Новгород» на стадионе «Открытие Банк Арена» в присутствии не более 500 зрителей.

Организация сообщила, что проведение встречи с одновременным присутствием не более чем 500 болельщиков возможно при условии неукоснительного соблюдения мер профилактики распространения коронавируса. Ведомство напомнило о требованиях обеспечить ПЦР-тестирование всех участников мероприятия и персонала, контролировать за использованием зрителями и обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты, соблюдением социального дистанцирования и так далее.

Ответ Роспотребнадзора на запрос о проведении матча «Спартак» — «Нижний Новгород» в присутствии зрителей. Фото «СЭ»

Ответ Роспотребнадзора на запрос о проведении матча «Спартак» — «Нижний Новгород» в присутствии зрителей. Фото «СЭ»

Матч «Спартак» — «Нижний Новгород» запланирован на субботу, 7 августа. Начало встречи — в 20.00 (мск).