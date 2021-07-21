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Матч РПЛ «Спартак» — «Нижний Новгород» в Москве смогут посетить не более 500 болельщиков

11:12
«Открытие Банк Арена». Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Ответ Роспотребнадзора на запрос о проведении матча «Спартак» — «Нижний Новгород» в присутствии зрителей. Фото «СЭ» Ответ Роспотребнадзора на запрос о проведении матча «Спартак» — «Нижний Новгород» в присутствии зрителей. Фото «СЭ»
«Открытие Банк Арена». Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В распоряжении «СЭ» оказалось письмо с ответом Роспотребнадзора на запрос о том, чтобы провести матч 3-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Нижний Новгород» на стадионе «Открытие Банк Арена» в присутствии не более 500 зрителей.

Организация сообщила, что проведение встречи с одновременным присутствием не более чем 500 болельщиков возможно при условии неукоснительного соблюдения мер профилактики распространения коронавируса. Ведомство напомнило о требованиях обеспечить ПЦР-тестирование всех участников мероприятия и персонала, контролировать за использованием зрителями и обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты, соблюдением социального дистанцирования и так далее.

Ответ Роспотребнадзора на запрос о проведении матча "Спартак" - "Нижний Новгород" в присутствии зрителей. Фото "СЭ"
Ответ Роспотребнадзора на запрос о проведении матча «Спартак» — «Нижний Новгород» в присутствии зрителей. Фото «СЭ»
Ответ Роспотребнадзора на запрос о проведении матча "Спартак" - "Нижний Новгород" в присутствии зрителей. Фото "СЭ"
Ответ Роспотребнадзора на запрос о проведении матча «Спартак» — «Нижний Новгород» в присутствии зрителей. Фото «СЭ»

Матч «Спартак» — «Нижний Новгород» запланирован на субботу, 7 августа. Начало встречи — в 20.00 (мск).

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