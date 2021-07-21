«В вагон вошла женщина, вся в крови». Бобровский рассказал, как пережил теракт в поезде в 2009 году

Арбитр Ян Бобровский в интервью «СЭ» рассказал о том, что происходило после взрыва поезда «Невский экспресс» в 2009 году.

— В ноябре 2009 года вы ехали в поезде «Невский экспресс», который подорвали террористы. Погибли 28 человек, более сотни раненых... Что помните о том дне? — вопрос Бобровскому.

— У меня заканчивался контракт с «Зенитом», и я ездил в Москву на переговоры с одним клубом. Обратно собирался лететь, но почему-то передумал и решил поехать на поезде. В столице еще встретил зенитовцев из команды 1992 года — Никиту Бочарова, Станислава Мурихина и Александра Петрова. Порекомендовал им тоже взять билеты на поезд. Слава богу, никто из них не пострадал, а то я чувствовал бы на себе ответственность. Помню, за некоторое время до взрыва ехал в вагоне-ресторане. За соседним столом сидел депутат Законодательного собрания Петербурга (Сергей Тарасов. — Прим. «СЭ»). В какой-то момент мы с ним одновременно рассчитались, он пошел в один конец поезда, а я в другой. И он погиб — взрыв прогремел в хвосте состава. А я был в самом начале.

— Что происходило после взрыва?

— Несколько часов сидели в темноте. Никто не понимал, что происходит. Потом к нам в вагон вошла женщина, обмотанная одеялом, вся в крови. И сказала, что в конце поезда есть пострадавшие, им нужна помощь. Мы спустились, собрали скатерти со столов, передали пострадавшим. Было очень темно, так что ничего нельзя было разобрать. А часа через два нас увез «Сапсан» — тогда как раз был один из тестовых проходов без пассажиров, и он забрал нас до Петербурга.

— На поездах после этого не боитесь ездить?

— Нет. Но порой невольно возникают воспоминания о той ночи, когда еду в «Сапсане» на полной скорости и он на несколько секунд встречается с другим поездом, который мчится в обратную сторону.