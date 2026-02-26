Источник: МВД возбудило уголовные дела в отношении девяти судей РПЛ и Первой лиги

Следственный департамент МВД возбудил уголовные дела в отношении девяти футбольных судей, сообщает РБК.

Отмечается, что в отношении арбитров расследуют факты получения незаконного вознаграждения за влияние на результаты матчей РПЛ и Первой лиги.

По данным источника, обвинения по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования) были предъявлены арбитрам РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Также фигурантом дела стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров. В случае признания их вины, им может грозить до семи лет лишения свободы.

По информации РБК, Российский футбольный союз (РФС) скорректирует списки судей РПЛ и Первой лиги на сезон-2025/26, исключив арбитров, которые находится под следствием. Заочное заседание бюро исполкома РФС состоится 28 февраля.

«В интересах следствия мы не можем раскрывать детали. РФС не может допустить участия в соревнованиях людей, в отношении которых ведутся расследования, — это вопрос доверия к честности футбола. В случае если по итогам проверки следственных органов исключенные арбитры будут признаны невиновными, вопрос об их восстановлении будет рассмотрен в особом порядке», — цитирует РБК председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева.

18 декабря 2025 года арбитра Егорова не выпустили из страны из-за дела «Торпедо» о попытке подкупа футбольных судей. Позже, по данным Ивана Карпова, он признался, что получил 1,5 миллиона рублей от бывшего генерального директора «Торпедо» Валерия Скородумова, но не оказывал влияния на исход матча Первой лиги «Арсенал» — «Торпедо» (0:1) в пользу москвичей, который прошел в марте 2025-го.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max