Каманцев: «В связи со следствием в отношении судей в списки арбитров внесены изменения»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал информацию о решении МВД начать следствие в отношении девяти российских судей.

«В списки судей и инспекторов РФС на сезон-2025/26 внесены изменения. Исключение ряда лиц связано с расследованиями МВД РФ и Департамента защиты игры РФС, а также с возникающими этическими вопросами. В интересах следствия мы не можем раскрывать детали. РФС не может допустить участия в соревнованиях людей, в отношении которых ведутся расследования — это вопрос доверия к честности футбола. В случае если по итогам проверки следственных органов исключённые арбитры будут признаны невиновными, вопрос об их восстановлении будет рассмотрен в особом порядке», — сказал Каманцев.

Ранее РБК сообщил, что обвинения по ч. 4 ст. 184 УК «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования» были предъявлены арбитрам РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Кроме того, фигурантом дела стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров.