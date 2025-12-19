Судью Егорова не выпустили из России из-за дела «Торпедо»
Судью Егора Егорова не выпустили из России из-за дела «Торпедо», сообщает инсайдер Иван Карпов.
По информации источника, 18 декабря арбитр пытался улететь из страны, но представители правоохранительных органов не позволили ему это сделать.
В сезоне-2024/25 Егоров в качестве главного арбитра судил только один матч «Торпедо» — 30 марта 2025 года в Туле против «Арсенала» (1:0).
Ранее совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и гендиректор клуба Валерий Скородумов стали фигурантами уголовного дела о попытке подкупа судьи. Им грозит наказание до семи лет лишения свободы. 7 октября стало известно, что Соболев признался в подкупе арбитров.
По данным следствия, руководители московского клуба предлагали судьям 1 миллион рублей за обеспечение победы «Торпедо» в матчах с марта по май 2025 года.
Перед началом сезона-2025/26 «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ за попытку организации договорных матчей.
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