Судью Егорова не выпустили из России из-за дела «Торпедо»

Судью Егора Егорова не выпустили из России из-за дела «Торпедо», сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, 18 декабря арбитр пытался улететь из страны, но представители правоохранительных органов не позволили ему это сделать.

В сезоне-2024/25 Егоров в качестве главного арбитра судил только один матч «Торпедо» — 30 марта 2025 года в Туле против «Арсенала» (1:0).

Ранее совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и гендиректор клуба Валерий Скородумов стали фигурантами уголовного дела о попытке подкупа судьи. Им грозит наказание до семи лет лишения свободы. 7 октября стало известно, что Соболев признался в подкупе арбитров.

По данным следствия, руководители московского клуба предлагали судьям 1 миллион рублей за обеспечение победы «Торпедо» в матчах с марта по май 2025 года.

Перед началом сезона-2025/26 «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ за попытку организации договорных матчей.