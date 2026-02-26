Жоаозиньо верит, что Коутиньо может помочь ЦСКА стать чемпионом

Экс-футболист «Краснодара» Жоаозиньо в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переходе Филиппе Коутиньо в ЦСКА.

«Фелиппе — хороший футболист. Возможно, он поможет ЦСКА добиться чемпионства. Видел последние четыре его игры, он не был в лучшей форме. Но он должен показать все на поле, в футболе все нужно доказывать здесь и сейчас. Сегодня в футболе важна не известность, а умение проявить себя на поле», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

33-летний бразилец находится в статусе свободного агента. Последним клубом Коутиньо стал бразильский «Васко да Гама». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.