В шорт-лист «Акрона» вошли около пяти российских и иностранных тренеров

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал о шорт-листе команды на позицию главного тренера.

«В шорт-листе «Акрона» в районе пяти тренеров. Речь идет и о российских, и о зарубежных тренерах», — цитирует Клюшева РИА «Новости».

17 мая тольяттинский клуб объявил об отставке Заура Тедеева после поражения команды в матче 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:4).

В чемпионате России-2025/26 «Акрон» с 27 очками занял 13-е место и попал в переходные матчи. В стыках тольяттинцы обыграли волгоградский «Ротор» (2-1 по сумме двух встреч) и сохранили прописку в РПЛ.

После переходных матчей команду также покинули тренеры Мурат Искаков, Илья Калашников, Расул Шайхов, Владимир Савченко и Александр Аброскин.