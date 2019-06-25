Мурад Мусаев: "На сборе в Австрии мы сыграем только с российским командами и это плюс"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился ожиданиями от предстоящего сбора в Австрии.

– В Австрии команда соберется на 90% в том составе, в котором и будет входить в сезон. Там будет больше игровой работы. Из воспитанников академии с нами будут работать Сафонов, Голубев, Уткин, Сулейманов, Игнатьев, Сперцян, Халназаров плюс вторая команда также будет работать рядом с нами и оттуда тоже можно будет взять футболистов, – рассказал специалист в интервью клубной пресс-службе.

Хотелось бы больше времени на подготовку, как зимой, но мы не одни находимся в таких условиях, поэтому нужно оперативно решить проблемы с сыгранностью и взаимопониманием. На сборе в Австрии сыграем только с российскими командами, но это плюс потому что новички не из нашего чемпионата смогут пройти адаптацию и понять наш футбол.