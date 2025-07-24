Мухин успешно прошел медосмотр для аренды в «Сочи»

Как стало известно «СЭ», полузащитник ЦСКА Максим Мухин успешно прошел медосмотр для перехода в «Сочи» на правах аренды. В ближайшее время 23-летний россиянин подпишет соглашение с южанами.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Сочи» сможет выкупить Мухина у ЦСКА после годичной аренды за 1 миллион евро.

В сезоне-2024/25 Мухин провел 1 матч за ЦСКА во всех турнирах. Футболист пропустил большую часть сезона — он восстанавливался от травмы крестообразной связки колена, которую получил в октябре 2023 года.