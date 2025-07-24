Дюпин может продолжить карьеру в «Сочи»

Как стало известно «СЭ», бывший вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин может продолжить карьеру в «Сочи».

В настоящий момент 37-летний россиянин тренируется с командой, ожидается, что он подпишет контракт с клубом на один год.

Дюпин выступал за «Краснодар» в сезоне-2024/25, он провел за команду 5 матчей, пропустил 10 голов и отыграл 1 встречу на ноль.

Летом 2025 года футболист стал свободным агентом.