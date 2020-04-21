«Может, он потом мне за это предъявит, но скажу». Джикия рассказал о Вадиме Евсееве

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о характере тренера «Уфы» Вадима Евсеева, с которым он успел поработать в «Амкаре».

— В нем было видно, что он все время что-то впитывает, анализирует. И то, что сейчас происходит, вполне закономерно, — сказал Джикия в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Мы и сейчас общаемся, вспоминаем те времена. И ту роль, которую он сыграл в моем становлении. Желаю ему только удачи и всего самого хорошего. Думаю, у него будет классная тренерская карьера.

Как человек, он тоже очень сильный. И вообще огромный молодец.

Если возвращаться к тому времени в «Амкаре», то он всегда все анализировал, впитывал. Подход у него очень футбольный. Он не так давно закончил карьеру, так что у него футбольная голова, так скажем.

Может, он потом мне за это предъявит, но скажу. У него есть такая черта: когда ты рядом с ним находишься вне футбольного поля, он просто как будто твой кент, товарищ, друг. Можно посидеть с ним, покушать, что-то обсудить.

Но только ты переходишь линию футбольного поля, он тебя просто разорвет, если что-то пойдет не так. Он сразу как-то закрывается и все: только работа.