Брестское «Динамо» арендовало Милютина у «Сочи»

Защитник «Сочи» Вадим Милютин перешел в брестское «Динамо» на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

Указано, что футболист будет выступать за команду до конца сезона-2022. В Белоруссии чемпионат проводится по системе «весна-осень».

19-летний Милютин провел в составе «Динамо-Брест» вторую половину прошлого сезона. Присоединившись к команде на правах аренды, россиянин принял участие в десяти матчах и забил один гол в матче с БАТЭ (2:0).

В декабре 2021 года игрок вернулся в расположение «Сочи», где провел несколько тренировок с основным составом клуба РПЛ.