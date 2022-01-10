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Брестское «Динамо» арендовало Милютина у «Сочи»

19:59
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Защитник «Сочи» Вадим Милютин перешел в брестское «Динамо» на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

Указано, что футболист будет выступать за команду до конца сезона-2022. В Белоруссии чемпионат проводится по системе «весна-осень».

19-летний Милютин провел в составе «Динамо-Брест» вторую половину прошлого сезона. Присоединившись к команде на правах аренды, россиянин принял участие в десяти матчах и забил один гол в матче с БАТЭ (2:0).

В декабре 2021 года игрок вернулся в расположение «Сочи», где провел несколько тренировок с основным составом клуба РПЛ.

Дополнительная информация:

https://dynamo-brest.by/vadim-milyutin-provedet-2022-god-v-sostave-dinamo-brest

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Евгений Петров все материалы автора

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