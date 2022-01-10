УЕФА включил двух россиян в топ-40 молодых игроков, которые могут выстрелить в 2022 году

УЕФА опубликовал на своем сайте список 40 молодых футболистов до 21 года, которые могут ярко выступить в 2022 году. В топ-40 вошли два российских футболиста: Арсен Захарян («Динамо») и Максим Мухин (ЦСКА).

Про 18-летнего Захаряна в заметке УЕФА написали, что он может играть на любом фланге, проявлять изобретательность и забивать голы с любого расстояния.

«Появлялся на поле в матчах за сборную России на Евро, но лучше проявил себя в ЦСКА, куда перешел в мае из «Локомотива». В армейском клубе зарекомендовал себя разрушительной силой в центре поля», — написано о 20-летнем Мухине на сайте УЕФА.

В список также включили новичка «Краснодара» Эрика Ботхейма, хавбека «Барселоны» Гави, полузащитника «Вильярреала» Йереми Пино и других.