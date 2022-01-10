УЕФА включил двух россиян в топ-40 молодых игроков, которые могут выстрелить в 2022 году
УЕФА опубликовал на своем сайте список 40 молодых футболистов до 21 года, которые могут ярко выступить в 2022 году. В топ-40 вошли два российских футболиста: Арсен Захарян («Динамо») и Максим Мухин (ЦСКА).
Про 18-летнего Захаряна в заметке УЕФА написали, что он может играть на любом фланге, проявлять изобретательность и забивать голы с любого расстояния.
«Появлялся на поле в матчах за сборную России на Евро, но лучше проявил себя в ЦСКА, куда перешел в мае из «Локомотива». В армейском клубе зарекомендовал себя разрушительной силой в центре поля», — написано о 20-летнем Мухине на сайте УЕФА.
В список также включили новичка «Краснодара» Эрика Ботхейма, хавбека «Барселоны» Гави, полузащитника «Вильярреала» Йереми Пино и других.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/0271-142ada24ef47-6efe46c0e2ac-1000--%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-2022-%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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