Мостовой о Самошникове: «Переход Ильи из «Локомотива» — ошибка игрока»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» высказался о ситуации с защитником «Спартака» Ильей Самошниковым.

«Когда подписывали Самошникова из «Локомотива» все говорили, как это здорово, как он заиграет, и все будет хорошо. Но вот пару раз сыграл и пропал. В чем проблема, никто сейчас не ответит. Вчера вот еще подписали Сауся...Вообще непонятно, что будет с Самошниковым. На данный момент считаю, что переход Ильи из «Локомотива» — это ошибка игрока, которая отразилась на его карьере. До этого у него все было хорошо, выходил, забивал и отдавал. А вот после перехода в «Спартак» ничего этого не происходит. Опять таки разбираться нужно внутри команды, что там у них происходит и почему так получается» — сказал Мостовой «СЭ».

В этом сезоне Самошников провел за «Спартак» 2 матча в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

Максим Ваншейд