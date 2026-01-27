«Кайсериспор» объявил о переходе Макарова

«Кайсериспор» объявил о подписании контракта с полузащитником «Динамо» Денисом Макаровым. Данные о подробностях сделки и сроке соглашения не приводятся.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Кайсериспор» хочет взять 27-летнего россиянина в аренду на полгода — до лета 2026 года, когда полузащитник станет свободным агентом.

Макаров выступал за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 на его счету 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

В сезоне-2025/26 «Кайсериспор» набрал 15 очков после 19 туров и занимает 17-е место в таблице чемпионата Турции.