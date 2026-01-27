«Краснодар» победил казахстанский «Елимай» в товарищеском матче
«Краснодар» одержал победу над «Елимаем» в первом товарищеском матче во время тренировочного сбора. Встреча проходила в Дубае.
Игра завершилась со счетом 2:1. У российской команды голы забили Казбек Мукаилов и Ефим Буркин. У казахстанской команды отличился Жан Али Пайруз.
В феврале у «Краснодара» запланированы матчи Зимнего кубка РПЛ против ЦСКА (3 февраля), «Зенита» (6 февраля) и «Динамо» (10 февраля).
Товарищеские матчи. Клубы
«Краснодар» (Россия) — «Елимай» (Казахстан) — 2:1 (1:0)
Голы: Мукаилов, 4 (1:0). Пайруз, 57 (1:1). Буркин, 75 (2:1).
«Краснодар»: Агкацев (Карпенко, 46), Оласа (Гонсалес, 46), Жубал (Тормена, 46), Диего Коста (Хмарин, 46), Черников (Садчиков, 46), Сперцян (Кривцов, 46), Пальцев (Козлов, 46), Жоау Батчи (Аугусту, 46), Ленини (Гусейнов, 46. Буркин, 70), Виктор Са (Фуртадо Сантос, 46), Мукаилов (Мозес Кобнан, 62).
Предупреждение: Ленини, 40.
27 января.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
9
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0