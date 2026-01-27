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27 января, 17:52

«Краснодар» победил казахстанский «Елимай» в товарищеском матче

Руслан Минаев

«Краснодар» одержал победу над «Елимаем» в первом товарищеском матче во время тренировочного сбора. Встреча проходила в Дубае.

Игра завершилась со счетом 2:1. У российской команды голы забили Казбек Мукаилов и Ефим Буркин. У казахстанской команды отличился Жан Али Пайруз.

В феврале у «Краснодара» запланированы матчи Зимнего кубка РПЛ против ЦСКА (3 февраля), «Зенита» (6 февраля) и «Динамо» (10 февраля).

Товарищеские матчи. Клубы

«Краснодар» (Россия) — «Елимай» (Казахстан) — 2:1 (1:0)

Голы: Мукаилов, 4 (1:0). Пайруз, 57 (1:1). Буркин, 75 (2:1).

«Краснодар»: Агкацев (Карпенко, 46), Оласа (Гонсалес, 46), Жубал (Тормена, 46), Диего Коста (Хмарин, 46), Черников (Садчиков, 46), Сперцян (Кривцов, 46), Пальцев (Козлов, 46), Жоау Батчи (Аугусту, 46), Ленини (Гусейнов, 46. Буркин, 70), Виктор Са (Фуртадо Сантос, 46), Мукаилов (Мозес Кобнан, 62).

Предупреждение: Ленини, 40.

27 января.

Товарищеские матчи. Клубы. .
27 января, 16:00. ()
Краснодар
2:1
Елимай

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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