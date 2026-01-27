«Краснодар» победил казахстанский «Елимай» в товарищеском матче

«Краснодар» одержал победу над «Елимаем» в первом товарищеском матче во время тренировочного сбора. Встреча проходила в Дубае.

Игра завершилась со счетом 2:1. У российской команды голы забили Казбек Мукаилов и Ефим Буркин. У казахстанской команды отличился Жан Али Пайруз.

В феврале у «Краснодара» запланированы матчи Зимнего кубка РПЛ против ЦСКА (3 февраля), «Зенита» (6 февраля) и «Динамо» (10 февраля).

Товарищеские матчи. Клубы

«Краснодар» (Россия) — «Елимай» (Казахстан) — 2:1 (1:0)

Голы: Мукаилов, 4 (1:0). Пайруз, 57 (1:1). Буркин, 75 (2:1).

«Краснодар»: Агкацев (Карпенко, 46), Оласа (Гонсалес, 46), Жубал (Тормена, 46), Диего Коста (Хмарин, 46), Черников (Садчиков, 46), Сперцян (Кривцов, 46), Пальцев (Козлов, 46), Жоау Батчи (Аугусту, 46), Ленини (Гусейнов, 46. Буркин, 70), Виктор Са (Фуртадо Сантос, 46), Мукаилов (Мозес Кобнан, 62).

Предупреждение: Ленини, 40.

27 января.