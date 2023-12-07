Мостовой рассказал, кого считает фаворитом матча «Спартак» — «Крылья Советов»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой считает, что московская команда не проиграет матч 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Я отдаю преимущество «Спартаку». Все-таки дома результаты более-менее нормальные. На выезде они ошибаются, оступаются, а дома соображают. Как минимум, «Спартак» не проиграет — а скорее всего, выиграет. «Крылья» — молодцы, их надо похвалить, у них все здорово. Но, думаю, в итоге они все равно займут место ниже пятого», — цитирует Мостового «Газета.Ru».

Матч между командами должен пройти 9 декабря на домашнем стадионе «Спартака» в Москве и начаться в 14.00 по московскому времени. На данный момент «Крылья Советов» с 29 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. У красно-белых 27 очков и седьмая позиция.