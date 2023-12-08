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Сегодня, 00:57

Рибалта вылетел из Сербии в Москву. Специалист может стать новым спортдиректором «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта вылетел из Сербии в Москву, сообщает Metaratings.ru.

7 декабря о переговорах между «Спартаком» и 43-летним испанцем сообщил журналист Иван Карпов. Сам Рибалта опроверг эту информацию.

После 17 туров «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/kandidat-na-post-sportivnogo-direktora-spartaka-ribalta-vyletel-iz-serbii-v-moskvu-313074/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Хавьер Рибалта
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
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 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

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