Ари заявил, что Галицкий изменил бы Бразилию к лучшему

Бывший нападающий «Краснодара» Ари поделился мнением о президенте «быков» Сергее Галицком. Он отметил, что функционер помогает развиваться российскому футболу.

«Сергей Галицкий — лучший футбольный президент России. Можно сказать, что он — русский Флорентино Перес. Галицкий сделал для «Краснодара» даже больше, чем Перес для «Реала». Это президент, который помогает российскому футболу развиваться. Не стоит забывать, что он уже оказывает большую помощь и городу Краснодару. Что касается его политических качеств, то, считаю, Галицкий изменил бы Бразилию к лучшему как президент страны. Люди стали бы счастливее. Я с ним общался на эту тему, но он сказал, что уже староват для политики. Пусть развивает «Краснодар» дальше. Успехов ему от чистого сердца!» — приводит «РБ Спорт» слова Ари.

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда начала выступать в РПЛ. На данный момент «быки» идут на первом месте в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками после 17 матчей.