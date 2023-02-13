Мостовой: «Зарплата Абаскаля 1,5 миллиона евро? А свои не находят ничего»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» высказался о продлении контракта главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля с клубом.

«Не он первый, не он последний, когда команда идет на хорошем месте, и его продлевают. Так в принципе делается в любых командах. Не удивлен, что иностранец остался в России. Единственное, зачем нужно было поджигать все интересом из Испании. С другой стороны понятно, цену себе набивал. Зарплата полтора миллиона евро? А свои, которые отдали всю жизнь российскому футболу, не находят ничего», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее сообщалось, что зарплата Абаскаля по новому контракту со «Спартаком» составит около 1,5 миллиона евро.