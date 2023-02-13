Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:43

Мостовой: «Зарплата Абаскаля 1,5 миллиона евро? А свои не находят ничего»

Мостовой поделился мнением о продлении контракта Абаскаля со «Спартаком»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» высказался о продлении контракта главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля с клубом.

«Не он первый, не он последний, когда команда идет на хорошем месте, и его продлевают. Так в принципе делается в любых командах. Не удивлен, что иностранец остался в России. Единственное, зачем нужно было поджигать все интересом из Испании. С другой стороны понятно, цену себе набивал. Зарплата полтора миллиона евро? А свои, которые отдали всю жизнь российскому футболу, не находят ничего», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее сообщалось, что зарплата Абаскаля по новому контракту со «Спартаком» составит около 1,5 миллиона евро.

Абаскаль возглавил красно-белых летом 2022-го. «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а в Кубке России вышел в плей-офф с первой строчки в группе.

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
22
13
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Бушманов: «Будем надеяться, что Абаскаль сможет построить чемпионскую команду»
Источник: зарплата Абаскаля по новому контракту со «Спартаком» составит около 1,5 миллиона евро
Абаскаль о новом контракте со «Спартаком»: «Продолжаем идти к победам вместе!»
Гильермо Абаскаль продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года
Канчельскис назвал главную интригу второй части сезона РПЛ
40 миллионов за новичка «Зенита». Ренан выиграл трофей и восхитил «Реал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: зарплата Абаскаля по новому контракту со «Спартаком» составит около 1,5 миллиона евро

Бушманов: «Будем надеяться, что Абаскаль сможет построить чемпионскую команду»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости