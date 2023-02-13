Гильермо Абаскаль продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продлил контракт с командой до лета 2025 года, сообщает сайт клуба.
Отмечается, что испанский специалист подписал контракт с командой на новых условиях.
Абаскаль возглавил красно-белых летом 2022-го. В 24 официальных матчах под его руководством команда одержала 15 побед, в том числе 8 крупных.
«Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ, а в Кубке России вышел в плей-офф с первой строчки в группе.
Источник: https://spartak.com/
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|11
|3
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|40-18
|36
|
3
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
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|2
|7
|27-27
|26
|
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|8
|1
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|25
|
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|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
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|17
|7
|4
|6
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|25
|
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|17
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|
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|5
|5
|7
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|
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|5
|4
|8
|22-29
|19
|
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|17
|1
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|21-33
|13
|
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
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15
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|17
|3
|3
|11
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|12
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|1
|3
|13
|7-30
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
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Олег Дмитриев
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|16
|1
|3
|
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|1
|2
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