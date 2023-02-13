Гильермо Абаскаль продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продлил контракт с командой до лета 2025 года, сообщает сайт клуба.

Отмечается, что испанский специалист подписал контракт с командой на новых условиях.

Абаскаль возглавил красно-белых летом 2022-го. В 24 официальных матчах под его руководством команда одержала 15 побед, в том числе 8 крупных.

«Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ, а в Кубке России вышел в плей-офф с первой строчки в группе.