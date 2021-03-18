Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Уралом» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ (5:1).

«Уверенная и крупная победа „Спартака“, — сообщил Мостовой „СЭ“. — Здесь говорить о слабости „Урала“ не стоит, а вот „Спартак“ силен. Красно-белые сейчас в хорошем состоянии, не зря они обыграли „Динамо“ и „Краснодар“ до этого. По праву выигрывают, все нормально. Соболев сегодня был не очень заметен, хоть и забил два пенальти. Хорошо сыграл Ларссон. Жиго себя неплохо показал. Как всегда Промес на уровне. Квинси в Европе был обычным, а тут он лучший. Промес сейчас не в лучшей кондиции, но забил, отдал еще и пенальти сделал. Это говорит об уровне игрока».

Мостовой также предположил, может ли «Спартак» побороться за чемпионство.

«Может, конечно может стать чемпионом. „Спартак“ сейчас на ходу. Все ждут, чтобы красно-белые поборолись. „Динамо“ сегодня выиграло, „Локомотив“ свои очки взял. Все подбираются повыше и ждут, когда „Зенит“ оступится», — добавил Мостовой.

«Спартак» с 44 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» — 12-я строчка и 26 очков.

(Артем Бухаев)