На 90+4-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Урал» (5:1) ошибся арбитр Владимир Москалев: он не зафиксировал фол Стефана Страндберга, который по неосторожности нарушил правила в борьбе с Квинси Промесом, ударил его сзади по ноге. Вместо этого судья назначил штрафной удар в сторону ворот красно-белых, видимо, решив, что спартаковец сфолил на вратаре.

Хорошо, что в бригаду Москалева входили видеоассистенты Виталий Мешков и Николай Еремин. Они провели проверку и предложили судье самому убедиться, что он совершил ошибку. Что арбитр и сделал. В итоге был правильно назначен 11-метровый удар в ворота «Урала», который реализовал Александр Соболев.

(Александр Бобров)