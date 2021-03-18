Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Юрий Нагорных: «Локомотив» под руководством Николича показывает очень хорошую игру»

21:44
Теги:

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил работу главного тренера команды Марко Николича.

«Можно ли говорить, что Николич останется главным тренером и на следующий сезон? Думаю, вообще неправомерно сейчас задавать такие вопросы, — цитирует Нагорных «РБ Спорт». — У него действующий контракт, он работает с командой, хорошо провел подготовительный этап перед вторым кругом, хотя у него объективно не было возможности нормально провести предсезонку. Думаю, сегодня ни у кого из болельщиков «Локомотива» нет сомнений, что команда под его руководством играет в футбол и показывает очень хорошую игру».

В матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» обыграл «Уфу» (1:0). Единственный мяч забил Гжегож Крыховяк.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-nagorny-h-po-moej-informatsii-dialog-s-bolel-shhikami-nalazhen/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 11424
Все опросы
ЦСКА выпал из гонки за «Зенитом» в этом чемпионате?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...