Юрий Нагорных: «Локомотив» под руководством Николича показывает очень хорошую игру»

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил работу главного тренера команды Марко Николича.

«Можно ли говорить, что Николич останется главным тренером и на следующий сезон? Думаю, вообще неправомерно сейчас задавать такие вопросы, — цитирует Нагорных «РБ Спорт». — У него действующий контракт, он работает с командой, хорошо провел подготовительный этап перед вторым кругом, хотя у него объективно не было возможности нормально провести предсезонку. Думаю, сегодня ни у кого из болельщиков «Локомотива» нет сомнений, что команда под его руководством играет в футбол и показывает очень хорошую игру».

В матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» обыграл «Уфу» (1:0). Единственный мяч забил Гжегож Крыховяк.