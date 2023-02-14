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Сегодня, 15:27

Мостовой не видит ничего страшного в том, что Промес пропустит сбор «Спартака» в Турции

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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» новость о том, что форвард красно-белых Квинси Промес не полетел с командой на третий зимний сбор в Турции.

31-летний нидерландец пропустил два первых сбора «Спартака» в ОАЭ. Футболист попросил у руководства клуба разрешить ему тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

«Пропустил — да, но он же здесь тренировался. Не отдыхал и гулял. Он должен быть в хороших физических кондициях. А остальные качества, техника у него были есть и будут. Так что, я думаю, ничего страшного не произойдет», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В сезоне-2022/23 Промес забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 16 матчах чемпионата России. «Спартак» проведет сбор в Турции с 14 по 20 февраля.

Александр Мостовой
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ахмат – Оренбург
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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