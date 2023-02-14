Дюрица: «Если «Челси» интересуется Захаряном, то уверен, он сможет перейти в лондонский клуб этим летом»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Если «Челси» интересуется Арсеном Захаряном, то уверен, он сможет перейти в лондонский клуб этим летом. Почему нет? Не видел всех матчей Арсена, но в «Челси» сидят люди, которые понимают в футболе. Они долго следят за Захаряном, от игры к игре. Боссы английского клуба видят, насколько качественным игроком является российский полузащитник. В остальном, все зависит от моральной составляющей самого Арсена. Важно, чтобы Захарян не подсел морально, а справился с давлением и конкуренцией, которая ожидает его в «Челси», — приводит слова Дюрицы Sport24.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 15 миллионов евро.