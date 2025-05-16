Мостовой — об Угальде: «Чуть не продали в «ПСЖ», сейчас гол забить не может»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о результативности нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Не понимаю, что с ним происходит. Мы же со стороны видим это, поэтому трудно говорить. В данном случае нужно быть там, внутри. Если до зимней паузы он забил 16 мячей, чуть ли его не продали в «ПСЖ», сейчас он гол забить не может. Думаешь, тот ли это человек, елки-палки. Слухи очень влияют, особенно если срывается что-то. Помню, многие футболисты в мое время шли на ультиматум. У меня один раз тоже такое было», — сказал Мостовой «СЭ».

В этом сезоне на счету 22-летнего Угальде 17 голов и 5 результативных передач в 35 матчах. В весенней части чемпионата костариканец забил лишь дважды.