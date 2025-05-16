Над судьей Любимовым ставят эксперимент. У него в течение суток матчи в Сочи и Москве

Сегодня, 16 мая, департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на матчи 29-го тура чемпионата России. Игру «Динамо» — «Акрон», которая начнется 18 мая в 16.30 по московскому времени, в качестве ассистента видеоарбитра (АВАР) должен обслуживать Артем Любимов.

Но днем ранее в 17.00 он приступит к работе в роли видеоарбитра (ВАР) в Сочи на встрече местной команды с «Торпедо». Затем ему нужно будет быстро вылететь в Москву. То есть менее чем за 24 часа Любимов должен провести два матча и при этом успеть переехать из одного города в другой и хотя бы немного отдохнуть.

Это новый судейский эксперимент? РПЛ и клубы высшей лиги устраивают такие назначения?