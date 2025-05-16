Газзаев: «Гинер говорил: «Деньги есть, давай купим Кавенаги». Отвечал: «Нужен Вагнер!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» объяснил, почему в 2004 году он попросил купить Вагнера Лав, а не Фернандо Кавенаги.

— Вы же выбирали между ним и Фернандо Кавенаги, который в итоге оказался в «Спартаке»?

— В моем понимании форвард современной формации — тот, кто играет по всему фронту атаки. Вагнер мог действовать и справа, и слева, и в центре, и в оттяжке. Индивидуально сильный нападающий. Мог в одиночку обыграть защитников, забить. Вот такие форварды сегодня востребованы в ведущих клубах Европы.

— А Кавенаги?

— А аргентинец был более зависимый от партнеров нападающий, игрок центральной зоны. Да, достаточно забивной, но для него нужны были еще и сильные фланги, чтобы снабжали его постоянно передачами. Так что я отказался от его кандидатуры.

При этом Кавенаги стоил около 12 миллионов, а Вагнер — пять. И мне Гинер говорил: «У нас деньги есть, давай купим Кавенаги». Отвечал: «Нет, нам нужен Вагнер». И потом: скорость у бразильца была совсем другая, чем у аргентинца. В общем, доводы Гинеру привел. И мы взяли Вагнера. Считаю, что угадали (улыбается).

Он же сразу начал забивать — «Нефтчи», «Рейнджерс», помог нам пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Вагнер Лав выступал в ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м.