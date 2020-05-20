Московская область разрешила клубам РПЛ тренироваться на своих базах
20:55
Как стало известно «СЭ», руководство Московской области разрешило предоставлять спортивные объекты региона для тренировок футбольных клубов РПЛ.
Базы столичных клубов, находящихся на территории области, теперь можно использовать для занятий — в соответствии с протоколом, который был разработан РФС и РПЛ. (Дмитрий Зеленов)
Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня. По последним данным Роспотребнадзора, в России подтверждено 308 705 случаев заражения коронавирусом — это второй показатель среди стран мира. За весь период пандемии в стране зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.
Московские клубы просят отложить начало тренировок из-за карантина в столице
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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