Московские клубы просят отложить начало тренировок из-за карантина в столице

Как стало известно «СЭ», четыре московских клуба «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», «Спартак» — готовят официальное обращение в РФС с просьбой отложить дату начала тренировок во всех командах РПЛ до первого июня.

Такое пожелание объясняется тем, что в столице до 31 мая включительно действуют самые серьезные из всех регионов РФ карантинные меры, а в ряде других субъектах федерации они уже смягчены, и несколько соперников московских коллективов возобновили работу на открытом воздухе. По мнению столичных клубов, это неравные условия.

Напомним, что в РПЛ выявлены 5 случаев заражения коронавирусом среди футболистов. В их число входят: нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, защитник «Рубина» Константин Плиев и трое динамовцев — защитник Роман Евгеньев и двое неназванных.