Моро: «Хочу попасть в главную сборную как можно быстрее»

Полузащитник «Динамо» Никола Моро заявил, что рассчитывает закрепиться во взрослой сборной Хорватии.

— Совсем скоро вам предстоит сыграть в плей-офф молодежного чемпионата Европы. С какими чувствами ждете этот турнир?

— С нетерпением его жду. Сначала нам предстоит неделя подготовки в Хорватии, после которой мы постараемся обыграть Испанию и затем пробиться в финал, — приводит слова Моро сайт «Динамо».

— Ваша сборная в последний момент квалифицировалась в групповой этап Евро, а в плей-офф попала благодаря голу на последней минуте в матче с англичанами. С такой удачей реально победить на турнире?

— Да, нам во многом повезло, но если бы мы не побеждали в других матчах, то никуда бы не вышли. У нас хорошая команда, и мы заслуженно пробились в четвертьфинал. Конечно, без удачи никуда, так что если она будет нам сопутствовать, то все возможно.

— 1 сентября в отборочном матче чемпионата мира встретятся основные сборные Хорватии и России. Ставите перед собой цель к тому времени попасть в первую команду?

— Конечно, я хочу попасть в главную сборную как можно быстрее. Но сейчас я хотел бы сконцентрироваться на важнейших играх за молодежку и на поле доказать, что достоин места в составе национальной команды.