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Моро: «Хочу попасть в главную сборную как можно быстрее»

07:55
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Полузащитник «Динамо» Никола Моро заявил, что рассчитывает закрепиться во взрослой сборной Хорватии.

— Совсем скоро вам предстоит сыграть в плей-офф молодежного чемпионата Европы. С какими чувствами ждете этот турнир?

— С нетерпением его жду. Сначала нам предстоит неделя подготовки в Хорватии, после которой мы постараемся обыграть Испанию и затем пробиться в финал, — приводит слова Моро сайт «Динамо».

— Ваша сборная в последний момент квалифицировалась в групповой этап Евро, а в плей-офф попала благодаря голу на последней минуте в матче с англичанами. С такой удачей реально победить на турнире?

— Да, нам во многом повезло, но если бы мы не побеждали в других матчах, то никуда бы не вышли. У нас хорошая команда, и мы заслуженно пробились в четвертьфинал. Конечно, без удачи никуда, так что если она будет нам сопутствовать, то все возможно.

— 1 сентября в отборочном матче чемпионата мира встретятся основные сборные Хорватии и России. Ставите перед собой цель к тому времени попасть в первую команду?

— Конечно, я хочу попасть в главную сборную как можно быстрее. Но сейчас я хотел бы сконцентрироваться на важнейших играх за молодежку и на поле доказать, что достоин места в составе национальной команды.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/nikola-moro-uveren-cto-v-sleduyushhem-sezone-my-pribavim-i-popadyom-v-evrokubki

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