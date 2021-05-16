Моро: «Хочу попасть в главную сборную как можно быстрее»
Полузащитник «Динамо» Никола Моро заявил, что рассчитывает закрепиться во взрослой сборной Хорватии.
— Совсем скоро вам предстоит сыграть в плей-офф молодежного чемпионата Европы. С какими чувствами ждете этот турнир?
— С нетерпением его жду. Сначала нам предстоит неделя подготовки в Хорватии, после которой мы постараемся обыграть Испанию и затем пробиться в финал, — приводит слова Моро сайт «Динамо».
— Ваша сборная в последний момент квалифицировалась в групповой этап Евро, а в плей-офф попала благодаря голу на последней минуте в матче с англичанами. С такой удачей реально победить на турнире?
— Да, нам во многом повезло, но если бы мы не побеждали в других матчах, то никуда бы не вышли. У нас хорошая команда, и мы заслуженно пробились в четвертьфинал. Конечно, без удачи никуда, так что если она будет нам сопутствовать, то все возможно.
— 1 сентября в отборочном матче чемпионата мира встретятся основные сборные Хорватии и России. Ставите перед собой цель к тому времени попасть в первую команду?
— Конечно, я хочу попасть в главную сборную как можно быстрее. Но сейчас я хотел бы сконцентрироваться на важнейших играх за молодежку и на поле доказать, что достоин места в составе национальной команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/nikola-moro-uveren-cto-v-sleduyushhem-sezone-my-pribavim-i-popadyom-v-evrokubki
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