Мирзов может вернуться на поле во втором стыковом матче против «СКА-Хабаровска»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от второго стыкового матча против «СКА-Хабаровска».

«Готовимся к битве, будем рвать. Выйдем с дополнительной мотивацией. Травм в команде, слава богу, нет. Сейчас смотрим на Мирзова. Надеемся, что он сможет принять участие в матче. Будем биться», — сказал Терюшков «СЭ».

В первом стыковом матче полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов не смог принять участие по медицинским показаниям.

В текущем сезоне 28-летний Мирзов провел 24 матча в чемпионате России, забил три гола и отдал одну результативную передачу.