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Мирзов может вернуться на поле во втором стыковом матче против «СКА-Хабаровска»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от второго стыкового матча против «СКА-Хабаровска».

«Готовимся к битве, будем рвать. Выйдем с дополнительной мотивацией. Травм в команде, слава богу, нет. Сейчас смотрим на Мирзова. Надеемся, что он сможет принять участие в матче. Будем биться», — сказал Терюшков «СЭ».

В первом стыковом матче полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов не смог принять участие по медицинским показаниям.

В текущем сезоне 28-летний Мирзов провел 24 матча в чемпионате России, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Резиуан Мирзов
Футбол
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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3
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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