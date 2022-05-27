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Силкин — о возможном назначении Николича в «Динамо»: «Надо брать русского тренера»

Силкин считает, что «Динамо» должен возглавить российский тренер
Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что Марко Николич является главным кандидатом на пост тренера «Динамо».

«Он в «Локомотиве» неплохо работал. Там были свои интриги, как и везде. Но я считаю, что надо брать русского тренера. В принципе, он оставил о себе очень положительные характеристики, ребята его воспринимали, ребята о нем жалели. Это говорит о том, что его работа приносила пользу. А хорошая ли он замена для тренера «Динамо», этого я не могу сказать», — сказал Силкин.

Нынешний главный тренер бело-голубых Сандро Шварц, по сообщению издания Kicker, летом возглавит «Герту».

Вместе с «Локомотивом» Марко Николич выиграл Кубок России-2020/21.

Марко Николич. Николич является кандидатом на пост главного тренера «Динамо»

ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
Сандро Шварц
0
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