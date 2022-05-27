Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что Марко Николич является главным кандидатом на пост тренера «Динамо».

«Он в «Локомотиве» неплохо работал. Там были свои интриги, как и везде. Но я считаю, что надо брать русского тренера. В принципе, он оставил о себе очень положительные характеристики, ребята его воспринимали, ребята о нем жалели. Это говорит о том, что его работа приносила пользу. А хорошая ли он замена для тренера «Динамо», этого я не могу сказать», — сказал Силкин.

Нынешний главный тренер бело-голубых Сандро Шварц, по сообщению издания Kicker, летом возглавит «Герту».

Вместе с «Локомотивом» Марко Николич выиграл Кубок России-2020/21.